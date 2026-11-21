La Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh) y la Municipalidad de Puerto Madryn avanzaron en una nueva instancia de articulación institucional con la firma de un acta compromiso para el diseño, la creación y la puesta en funcionamiento del Observatorio Laboral de Puerto Madryn.

El acuerdo fue rubricado este viernes por la decana de la FRCh,, Diana Bohn, y el intendente municipal, Gustavo Sastre, durante la Expo Empleo 2026, un espacio de encuentro vinculado con el mundo del trabajo, la formación y las oportunidades laborales.

El Observatorio Laboral se proyecta como una herramienta permanente para relevar, procesar y analizar información sobre el mercado de trabajo y la actividad económica local. Su implementación permitirá contar con datos sistematizados que contribuyan a comprender las características y transformaciones del empleo en Puerto Madryn.

En este marco, UTN Chubut tendrá un papel central en el desarrollo técnico del proyecto. La Facultad será responsable de coordinar las acciones y los recursos humanos involucrados, supervisar las actividades, procesar los datos y elaborar informes periódicos destinados a la comunidad.

Por su parte, la Municipalidad, a través de las secretarías de Hacienda y de Producción, Innovación y Empleo, facilitará la articulación institucional y los recursos e información necesarios para avanzar en la implementación del Observatorio.

Entre las funciones previstas se encuentran el relevamiento de datos sobre empleo y actividad económica, el mejoramiento de los procesos de recolección y análisis de información, la evaluación de resultados y la elaboración de informes que permitan conocer la evolución del mercado laboral local.

La iniciativa también contempla la participación de otras instituciones públicas y privadas, con el objetivo de incorporar información, conocimientos técnicos y recursos que contribuyan a ampliar el alcance y la calidad de los estudios.

Para la FRCh esta iniciativa representa una oportunidad de poner sus capacidades académicas y técnicas al servicio de una necesidad concreta de la comunidad: disponer de información confiable sobre el empleo, las actividades económicas y sus transformaciones.

La creación del Observatorio Laboral permitirá avanzar hacia un mayor conocimiento de la realidad productiva y laboral de Puerto Madryn, aportando información que pueda resultar útil para la planificación de políticas públicas, la formación de recursos humanos y la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.