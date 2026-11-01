La delegación de Chubut participará de los Juegos Nacionales Evita

La delegación viajó para participar de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata y reunirá a más de 8.000 atletas de todo el país.

La representación chubutense estará integrada por 430 personas, entre deportistas, integrantes de los cuerpos técnicos y acompañantes, provenientes de más de 20 localidades de la provincia, que competirán en disciplinas convencionales y adaptadas. La delegación partió este domingo desde el club Germinal de Rawson.

Representantes de más de 20 localidades

La delegación chubutense está conformada por jóvenes deportistas de distintas localidades de la provincia, que participarán de una de las competencias deportivas juveniles más importantes del país.

Los Juegos Nacionales Evita constituyen un espacio de encuentro e integración para miles de jóvenes de todo el territorio argentino, promoviendo la práctica deportiva, la convivencia y el intercambio de experiencias entre representantes de distintas provincias.

Durante seis días, los deportistas chubutenses competirán en las diferentes categorías y disciplinas del programa nacional, acompañados por sus entrenadores, equipos técnicos y responsables de la delegación.

Una amplia participación en disciplinas convencionales

La edición 2026 contempla competencias distribuidas en las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17, con participación en deportes individuales y de conjunto.

En la categoría Sub 13, Chubut contará con representantes en esgrima, handball de playa y gimnasia artística femenina.

Por su parte, la categoría Sub 14 incluye bádminton, básquet 3×3, BMX Freestyle, canotaje, futsal, gimnasia rítmica, hockey 7, judo, natación, pádel, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, vóleibol y vóleibol de playa.

En Sub 15 se disputarán competencias de atletismo, breaking, freestyle, gimnasia artística masculina, karate, levantamiento olímpico y lucha.

La categoría Sub 16 comprende boxeo, ciclismo, rugby 7, skate, tenis, tiro y triatlón, mientras que en Sub 17 se desarrollarán las competencias de deportes electrónicos (e-sports) y freestyle.

Las disciplinas convencionales contemplan participación femenina y masculina, con las particularidades previstas para gimnasia artística, gimnasia rítmica y freestyle.

El deporte adaptado también tendrá representación chubutense

La delegación provincial participará, además, en las competencias de deporte adaptado, que forman parte del programa de los Juegos Nacionales Evita.

En la categoría Sub 16 se disputarán las disciplinas de básquet 3×3 adaptado y natación adaptada, mientras que en Sub 18 se desarrollarán las competencias de atletismo adaptado, boccia, goalball, tenis de mesa adaptado y vóleibol sentado.

Estas disciplinas se desarrollarán en categorías mixtas, ampliando las oportunidades de participación y promoviendo la inclusión de jóvenes deportistas de todo el país.

Chubut buscará superar el récord de medallas de la edición anterior

La participación en Mar del Plata representa un nuevo desafío para los deportistas chubutenses, luego de los resultados obtenidos en la edición anterior de los Juegos Evita, en la que la provincia alcanzó un récord de medallas, con 48 medallas en total (16 de oro, 17 de plata y 15 de bronce), superando su marca previa de 41 medallas obtenida en 2024.

A través de Chubut Deportes, el Gobierno Provincial acompañará a la delegación durante el desarrollo de las competencias y realizará el seguimiento de los resultados obtenidos en cada disciplina, tal como lo hizo en los Juegos Binacionales de la Araucanía que finalizaron este viernes, con una destacada participación de los deportistas provinciales.