«La Casa» llega al Espacio INCAA en Puerto Madryn



La Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn invita a la comunidad al estreno de «La casa» en el espacio INCAA. El film se proyectará el viernes 6 de noviembre a las 21 horas en la sede del Teatro de la Rosada, ubicada en Paulina Escardó 87.

«La casa» es una película dirigida por Gustavo Triviño y protagonizada por Diego Peretti y César Troncoso (El Eternauta). Con la participación de Fabian Arenillas (El robo del siglo), Mariano Argento (El encargado) y la aparición especial de La Joaqui.

Tras quedar fuera del mercado laboral, acorralado por la realidad, Hugo Vaca (Peretti) acepta una propuesta tan inesperada como extraña para no perder lo único que le queda, (su casa) firmar un contrato que le permite venderla y seguir viviendo allí hasta el final de sus días. Pero a medida que trata con los compradores, sospecha que detrás de la operación se esconde algo mucho más oscuro, y sin saberlo queda atrapado en un mundo completamente ajeno que lo arrastra cada vez más profundo.

La boletería abre 15 minutos antes de cada función con entrada general a 5.000 pesos y jubilados y estudiantes a un costo de 2.500 pesos.