Kimi Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó tercero en el Gran Premio de México y se consagró como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con solo 20 años.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que en la segunda posición finalizó el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, redondeó una carrera prácticamente perfecta para terminar octavo, mientras que una sanción posterior a Oscar Piastri le hizo subir una posición mas, y así sumar seis puntos en el campeonato.

Antonelli, que comenzó en la cuarta posición, mantuvo una gran regularidad en una accidentada carrera que contó con una extensa suspensión por una bandera roja tras el abandono del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

De esta manera, el italiano terminó de liquidar el campeonato al terminar en la tercera posición, ya que solo necesitaba finalizar noveno en caso de que su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, o Hamilton se quedaran con el triunfo.

Además, Italia vuelve a tener un campeón por primera vez en más de 70 años, desde que Alberto Ascari lo consiguiera en 1953.

Gracias a este resultado, Antonelli llegó a los 380 puntos y le saca 119 a su nuevo escolta Verstappen, que superó en el campeonato a Russell y a Hamilton gracias a este nuevo triunfo.

Colapinto deja atrás la mala racha

El argentino, que comenzó en la undécima posición luego de quedar eliminado este sábado en la Q2 de la clasificación, tuvo una increíble largada para superar rápidamente a cuatro oponentes y así escalar hasta la séptima posición.

Con el pasar de las vueltas, no pudo mantener el ritmo con su Alpine y fue superado por el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Sin embargo, en las últimas vueltas se vio beneficiado por el abandono de Lindblad por un fuerte choque con Piastri para terminar en la octava posición, sumar seis puntos tras la sanción del australiano y así llegar a los 33 en el campeonato.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó noveno y sumó dos puntos.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el GP de Brasil.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de México

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Ferrari)

3- Kimi Antonelli (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lando Norris (McLaren)

6- George Russell (Mercedes)

7- Franco Colapinto (Alpine)

8- Liam Lawson (Racing Bulls)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Gabriel Bortoleto (Audi)

Fuente: Agencia NA