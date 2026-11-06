Juegos Evita 2026: Chubut entra a la recta final con una gran cosecha de finales y medallas



La delegación del Chubut que está compitiendo en los Juegos Nacionales Evita 2026, que se llevan adelante en la ciudad de Mar del Plata, continúa sumando medallas y podios en la competencia que reúne a cerca de 8.000 jóvenes deportistas de todo el país en 38 disciplinas (convencionales y adaptadas).

En la antepenúltima jornada de competencias, desarrolladas este jueves, los representantes de Chubut alcanzaron podios en judo y natación adaptada, además de asegurar pase a rondas por campeonato en rugby 7, lucha, esgrima, tiro deportivo y boccia.

Estos logros se suman a las 17 medallas alcanzadas en las primeras dos jornadas de las competencias, con seis oros y destacadas actuaciones en deporte adaptado. En este caso una de las actuaciones más sobresalientes fue la del atletismo adaptado, que aportó cuatro preseas de oro para la delegación chubutense, en tanto que la natación adaptada aportó siete medallas obtenidas durante el miércoles.

Deporte convencional: rugby, lucha, esgrima y judo a paso firme

El equipo de rugby seven femenino sigue descollando con sus actuaciones. Este jueves superó por 19-0 a Salta, sumó su cuarta victoria consecutiva y se metió de lleno en la pelea por el podio. Este viernes, desde las 16 horas enfrentará a CABA en busca del pase a la final.

La lucha tuvo su etapa de definiciones en el CEF de Mar del Plata con las semifinales. Yamila Proboste (Rawson) y Dante Sánchez (Puerto Madryn) ganaron sus respectivos combates y lucharán por la medalla de oro este viernes por la tarde, mientras que Uriel Arévalo Antilef (Puerto Pirámides) disputará el combate por el bronce.

En judo, se destacó la actuación de Mateo Olarte, quien llegó a la final en la categoría +73 kg. En una contienda muy pareja, el joven chubutense sufrió una molestia en el hombro que le impidió rendir al máximo; no obstante, se adjudicó la medalla de plata, logrando la primera presea para el judo provincial.

Por la tarde, en la disciplina de boxeo, el trelewense Salvador Wittenkamp Pelikan accedió a las semifinales del certamen y ahora buscará la posibilidad de llegar a la final por el oro.

En esgrima, Quimey Buchta (Lago Futalaufquen) completó un gran desempeño en semifinales y clasificó a la ronda final que se disputará este viernes por la mañana. En tanto, Iván Jara Colinamun (Esquel) cerró una destacada actuación tras alcanzar las semifinales en la rama masculina.

Además, Bianca Meliqueo y Nelson Castro concluyeron con éxito las tandas clasificatorias de tiro deportivo y competirán en las finales este viernes.

Además, habrá finales de atletismo, donde buscarán el podio Ema Gorognano y Aitana Dzikowicki en lanzamiento de martillo, al igual que Valentino Bonelli y Alón Ramil en 600 metros.

En levantamiento también habrá definición con chubutenses: Gabino Perruzi, Mirko Ruiz, Orlando Hernández, Alma Mariqueo y Amarú Ruiz buscarán puestos de podio.

El deporte adaptado sigue sumando alegrías

En boccia, Matías Sambueza Melivilo (Corcovado) completó una destacada seguidilla de encuentros. Tras caer en su segundo partido de zona ante Río Negro por 14-1, se recuperó en los playoffs al vencer 7-5 a Mendoza para sellar el pase a semifinales, donde superó con solidez a CABA por 12-4. De este modo, el representante chubutense disputará la final por la medalla de oro este viernes a las 11:30 frente a Santa Fe.

En goalball, Chubut obtuvo un contundente triunfo por 16-6 ante San Juan y avanzó a los cuartos de final, donde se medirá este viernes contra el selectivo de Córdoba.

La natación adaptada aportó tres nuevas medallas en la segunda jornada de competencias: Oro: Briana Aguilar (25m libres); Plata: Gustavo López (25m libres); Bronce: Elías Sabatini Nodar (25m mariposa).

Otros resultados

Beach Handball masculino: Venció a Santa Fe por 2-1 en definición por shoot-out y este viernes disputará tres encuentros para definir posiciones entre el 9° y 12° puesto.

Tenis: Los representantes chubutenses ganaron sus compromisos en ambas ramas y competirán este viernes por el 9° lugar.

Ciclismo: Concluyó la prueba de circuito callejero con una destacada 7ª posición para el equipo provincial.

Vóley femenino: Cayó 2-0 ante Mendoza y jugará este viernes por el 13° puesto.

Expectativa para el penúltimo día

Este viernes se vivirá el penúltimo día de actividades de los Juegos Nacionales Juveniles Evita. Mientras varios deportistas culminarán sus participaciones y disfrutarán de las propuestas recreativas de «La Feliz», los selectivos que continúan en carrera saldrán a escena para dejar a Chubut en lo más alto del podio nacional.