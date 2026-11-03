Imputaron a una obstetra de Rawson por presunta mala praxis
Una licenciada en obstetricia del Hospital de Rawson fue imputada por el delito de lesiones graves culposas, en el marco de una investigación por una presunta mala práctica médica durante la colocación de un dispositivo anticonceptivo subdérmico. La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Laura Martini, quien dispuso la apertura de la investigación por el plazo legal de seis meses.
El hecho ocurrió el 20 de marzo pasado, cuando una joven de 22 años, identificada por sus iniciales V.T., concurrió al hospital capitalino para realizarse la práctica anticonceptiva. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, la profesional identificada como L.R. habría actuado con negligencia al colocarle una sustancia hasta el momento desconocida, en lugar de lidocaína, el anestésico utilizado habitualmente para este procedimiento.
Como consecuencia de lo sucedido, la paciente desarrolló una necrosis en su brazo izquierdo, situación que requirió una posterior intervención médica para retirar el implante anticonceptivo.