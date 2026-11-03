Los bancos estarán cerrados cinco días corridos

El Banco del Chubut informó que el viernes 6, lunes 9 y martes 10 de noviembre no habrá atención al público en sus sucursales. El viernes 6 se conmemora el Día del Bancario; el lunes 9 será feriado nacional con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina; y el martes 10 fue establecido como feriado bancario en todo el país por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante estas jornadas, los clientes podrán realizar sus operaciones habituales a través de AppBCH y Home Banking, que permiten efectuar transferencias, pagar servicios, consultar movimientos y descargar resúmenes. Por su parte, App Patagonia 365 permite consultar saldos y disponibles, descargar resúmenes, gestionar el PIN para créditos automáticos por cajeros y denunciar el extravío de tarjetas.

También estarán disponibles el Bot Patagonia 365, a través del número +54 9 280 469 1460, y las opciones de pago mediante Google Wallet y MODO, además de las compras con tarjetas de débito y crédito Patagonia 365.

Asimismo, podrán realizarse extracciones de efectivo en cajeros automáticos y comercios adheridos, de acuerdo con la disponibilidad de cada punto.

La entidad recuerda que también es posible realizar distintos trámites de manera virtual a través de la sección «Trámites online» de su sitio web oficial, ingresando a https://www.bancochubut.com.ar/webinstitucional/personas/tramites. Entre las gestiones disponibles se encuentran las solicitudes de tarjetas de crédito Patagonia 365, Visa y Mastercard, así como la adhesión de comercios para operar con Patagonia 365, entre otras opciones.

Finalmente, el Banco recomienda a sus clientes organizar con anticipación los trámites y operaciones que requieran atención presencial, especialmente aquellos con vencimientos próximos, y utilizar los canales digitales disponibles durante las jornadas sin atención en sucursales.