Gran convocatoria en la Expo Turismo Comodoro



El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participa de la 12ª edición de la Expo Turismo Comodoro, que comenzó este sábado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia y continuará hasta este domingo 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

La Provincia cuenta con un stand institucional destinado a promocionar la diversidad de atractivos y experiencias que ofrece Chubut, con especial protagonismo de los destinos y localidades que forman parte del espacio. En esta oportunidad, están presentes Trelew, Gaiman, El Hoyo y Corcovado, junto al Viejo Expreso Patagónico «La Trochita», acercando al público información turística, propuestas y alternativas para descubrir distintos rincones del territorio provincial.

La participación se enmarca en las políticas de promoción turística impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Chubut, acompañar a los destinos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad.

El acto inaugural se realizó en el auditorio del predio y contó con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas del Chubut, Nadia Bravo; y el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco.

Gastronomía y actividades para el público

Como parte de la programación de la Expo, este sábado a las 19 horas se realizó en el auditorio del Predio Ferial una clase de cocina a cargo de Mambrunense, emprendimiento gastronómico del chef Edgardo Ríos.

La propuesta, denominada “De la cocina a las redes: el sabor de Mambrunense”, contó con el acompañamiento de la Agencia Chubut Turismo y busca poner en valor los sabores regionales y su vínculo con las nuevas herramientas de comunicación y promoción.

La feria continuará este domingo con entrada libre y gratuita, ofreciendo a residentes y visitantes la posibilidad de recorrer los stands, conocer destinos y prestadores turísticos, y disfrutar de distintas propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

Más experiencias y desarrollo turístico para Comodoro

La presencia provincial en la Expo también permite poner en valor las distintas acciones que el Gobierno del Chubut viene impulsando para fortalecer el turismo en Comodoro Rivadavia, diversificar su oferta y potenciar los atractivos naturales de la región.

Entre las principales iniciativas se destaca el impulso de nuevas experiencias de turismo de naturaleza vinculadas con la fauna marina. En ese sentido, la Provincia aprobó ambientalmente el proyecto para desarrollar el buceo con lobos marinos de un pelo en la escollera del puerto de Comodoro Rivadavia. La propuesta representa un nuevo paso para ampliar las alternativas turísticas de la ciudad, con criterios de conservación, seguridad y monitoreo ambiental.

Asimismo, se concretó la ampliación del Área Natural Protegida Punta Marqués, que pasó de 1.282 a 3.727 hectáreas, y se aprobó su primer Plan de Manejo desde su creación, luego de 40 años. Ambas medidas representan un avance histórico para la conservación del patrimonio natural del Golfo San Jorge y establecen herramientas para ordenar las actividades turísticas y recreativas, proteger la biodiversidad marina y promover un desarrollo sostenible.

Además, se suma el trabajo conjunto para la puesta en valor del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, uno de los principales atractivos naturales de la región, mediante herramientas de planificación y articulación institucional orientadas a fortalecer su conservación y desarrollo turístico.

En materia de promoción y articulación con el sector, durante abril se presentó en Comodoro el Plan de Acción Turística 2026, con la participación de referentes públicos y privados, para avanzar en estrategias de promoción, comercialización y fortalecimiento de los destinos.

A estas acciones se suman la participación provincial en Festín de Sabores, con propuestas gastronómicas y promoción de productos regionales, y el trabajo conjunto con Comodoro Turismo en la Expo Patagonia 2026 de Coyhaique, Chile, orientado a ampliar la difusión de los destinos y fortalecer los vínculos turísticos binacionales.