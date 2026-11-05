Fin de semana a pleno en el Teatro del Muelle

La Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn, invita a la comunidad a participar de las distintas propuestas artísticas que tendrán lugar durante el fin de semana en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60. La programación incluye presentaciones musicales y teatrales, con opciones para distintos públicos.

Sueño de Canto

En el marco de la continuidad del Ciclo Nuestros Músicos, el viernes 6 de noviembre, a las 21 horas, se presentará el grupo folclórico «Sueño de Canto».

La formación nació a mediados de 2008, de la mano de Carlos Muchico, Pedro Acosta y Matías Bais. Los dos primeros integrantes provenían de Las Voces del Golfo y, junto a Bais, decidieron concretar el anhelo de este último de compartir un proyecto musical con quienes admiraba. De ese sueño surgió el nombre del conjunto.

A lo largo de su trayectoria, el grupo participó en el programa televisivo conducido por Carlos Giachetti, emitido por Canal 26. Además, obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos el primer puesto en el Festival Raíces, en 2018, y en el Pre Cosquín 2026, en la sede de Puerto Pirámides.

La entrada tendrá un valor de 10.000 pesos.

Vuelven Tita y Tula

Por su parte, el Grupo Municipal de Artes Escénicas Comunare presentará nuevamente la obra Tita y Tula, con entrada libre y gratuita. La función será el sábado 7 de noviembre, a las 15 horas.

Las entradas pueden retirarse previamente en el Teatro del Muelle, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. El cupo es limitado a 80 personas por función.

El cronograma de noviembre contempla también funciones el sábado 14, a las 15 horas, y el domingo 15, a las 11 horas. En diciembre, la obra volverá a escena el sábado 5, a las 15 horas, y el domingo 13, a las 11 horas.

Las Leivas, rumbo a Cosquín

La agenda musical continuará con la presentación del grupo Las Leivas, que llegará al Teatro del Muelle en el marco de su camino hacia Cosquín.

Integrado por artistas que comparten desde pequeños el amor por la música, el conjunto fue consolidando a lo largo de los años un proyecto artístico basado en el compromiso, el trabajo colectivo y la defensa de la cultura y las tradiciones argentinas.

La presentación está prevista para el sábado 7 de noviembre, a las 21 horas, y la entrada tendrá un valor de 12.000 pesos.