Acusado de homicidio no llegó a la audiencia en Tribunales

A pedido del fiscal Mauro Quinteros, el juez Marcelo Nieto Di Biase declaró la rebeldía del único imputado por el crimen de Rodrigo Colihuinca y ordenó su compulsa. El sospechoso había sido notificado y debía presentarse este jueves a las 8 para la audiencia preliminar al juicio oral y público. Pero no concurrió a Tribunales de Trelew. Si la compulsa no prospera se dictará su pedido de captura.

En el 6º piso de tribunales estuvieron los familiares del joven asesinado en marzo de 2012, junto con sus abogadas querellantes. La defensora pública Flora Mollard mostró sorpresa por la ausencia de B.H.M. ya que este miércoles lo habían contactado para su presentación y le habían explicado el trámite. Su último domicilio informado es Pecoraro Norte al 100 en barrio Menfa.

Por estos horas se aguarda que el sujeto sea encontrado por la Policía y de ser necesario, la audiencia podría realizarse por la tarde.