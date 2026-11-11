Guillermo Quiroga fue absuelto

Este miércoles en horas del mediodía se realizó la audiencia de cierre en el juicio oral contra Guillermo Quiroga , en la que la jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle leyó a las partes la sentencia en la que absolvió al dirigente de ATE por los hechos por los que estaba imputado, sucedidos entre noviembre de 2019 y mayo de 2023, presuntamente constitutivos del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la asociación de trabajadores del estado (ATE) “al haberse alcanzado certeza negativa absoluta respecto a la inexistencia de delito penal ”.

La teoría de la fiscalía encabezada por el Fiscal General Lucas Papini encuadraba la conducta de Quiroga en el delito de defraudación por administración fraudulenta, en calidad de autor (Art.173, inc. 7° y Art. 45 CP) al considerar acreditado el perjuicio patrimonial superior a los veintidós millones de pesos ($22.000.000), el desvío sistemático de fondos y el quebrantamiento de los deberes de fidelidad hacia los agremiados.

La acusación afirmaba que los fondos desviados provenían de los aportes y cuotas sindicales de los afiliados del Estado Provincial y que el imputado había transferido de manera directa desde las cuentas institucionales de ATE, principalmente la del Banco del Chubut, la suma total de $22.765.769 hacia cuentas de su titularidad en distintas entidades financieras.

A lo largo del juicio, el Fiscal General y los querellantes buscaron demostrar que el dinero sustraído del gremio se utilizó para cancelar tarjetas de crédito personales y compras con tarjeta de débito ajenas a los fines estatutarios, realizar transferencias directas a cuentas bancarias de sus hijos, costear la compra de bienes muebles en comercios de la zona, adquirir membresías en asociaciones deportivas exclusivas y financiar pasajes para viajes en avión y barco.

De este modo, argumentaron que la diferencia entre los ingresos legítimos y los gastos reales del imputado, evidenciaron que el dinero sustraído de ATE financió de manera directa su nivel de vida y sus obligaciones privadas.

En su sentencia, la jueza dijo que esto no pudo ser probado y que la teoría del caso fue “sesgada” por parte del Ministerio Público Fiscal, que además no tuvo en cuenta la respuesta oficial del gremio de que nunca hubo perjuicio a su patrimonio.

Victima

Sostuvo la jueza Breckle en su fallo que el gremio ATE –la víctima- “desde el primer requerimiento que el Omar Rodríguez , Fiscal General, ex Jefe de la Unidad Fiscal Especializada de delitos contra la Administración Pública les realiza a los máximos representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, estos son contestes en responder que el patrimonio de la asociación no sufrió perjuicio alguno”.

La jueza cuestionó “la falta de objetividad al menos del MPF” porque “quien representa a la víctima del delito, al sujeto pasivo de este, eligió desconocerlo y optó por quedarse con una víctima más cómoda a sus intereses en el presente proceso”.

Coincidió con el abogado Defensor de Quiroga, Edgardo Oscar Romero Bruno , al entender que como la Asociación de Trabajadores del Estado no reconoce delito alguno cometido contra su patrimonio “no hay víctima y por ende no hay delito e invoca que procede sin más la absolución por inexistencia de delito”.

En el fallo, la jueza Breckle expresó que ante los cuestionamientos de la fiscalía por la falta de acreditación de parte de Quiroga sobre el destino de los fondos, que la carga de la prueba es a la inversa: “el fiscal sabe bien que Quiroga no debe acreditar nada, constitucionalmente tiene el derecho de no hacerlo” y que en todo caso sólo debe hacerlo ante los trabajadores afiliados que se lo requieran o ante el Consejo Directivo Nacional.

“Quien debió determinar y probar que Quiroga no utilizó ese dinero para ATE y lo usó para fines personales es el Fiscal o en su caso alguno de los acusadores. Esa función es exclusiva del acusador cuando decide llevar a una persona imputada por un delito a un debate oral y público”, indicó la magistrada.

Además, cuestionó el direccionamiento de la pericia contable presentada por los acusadores sobre el movimiento de las cuentas de Quiroga, que “no buscaban objetivamente saber la verdad, sino que se observan sesgados en la búsqueda de una conclusión que en definitiva pusiera algún número a una presunta defraudación”.

Ingresos y gastos

La jueza Breckle consideró erróneo el punto de partida que tuvo el fiscal investigador al entender que los ingresos “legítimos” de Quiroga sólo podrían provenir del pago de sus haberes en el Ministerio de Salud, cuando “no tiene ninguna prohibición de recibir o procurarse otros medios legítimos de vida”.

Respecto a los resúmenes de las tarjetas de crédito de Quiroga, dice Breckle en su sentencia que en la evaluación de consumos de los últimos cuatro años, “no había gastos más que aquello que se debita mensualmente por algún servicio pago” por lo que “puede concluirse fácilmente que los gastos que se efectuaron se corresponden al flujo de vida de una persona que no mantuvo excesos”.

Además, consideró que se probó que ATE mantiene todas sus cuentas con control cruzado, esto fue explicado acabadamente por el testigo De Gennaro , actual Secretario de Finanzas de ATE Nación y confirmado ello por empleados del Banco Chubut y Nación.

Finalmente, el fallo también hizo hincapié en la denunciante -también dirigente de ATE- Claudia Barrionuevo , quien “al intentar ampararse y decir que no conocía las cuentas ni los gastos, porque estaba en su lugar de trabajo, sin licencia gremial, no la excluye de la responsabilidad exclusiva que tenía” por ser Secretaria de Finanzas y con ello ser la responsable de los fondos sociales y demás valores.

Finalmente, la jueza Breckle coincidió con la defensa en que la denuncia efectuada “fue armada, falsa y con una finalidad específica que en definitiva era desprestigiar a un contrincante de la política gremial, candidato en las elecciones de ATE período 2023-2027”.