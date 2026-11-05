Entregaron equipamiento adaptado a una escuela especial de Puerto Madryn

La Secretaría de Ciencia y Tecnología, concretó la entrega de apoyapiés adaptados a la Escuela Especial N° 526 de Puerto Madryn, como resultado de un trabajo conjunto entre el Laboratorio de Tecnologías Inclusivas (LTI) y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).

La iniciativa permitió dar respuesta a una necesidad específica de la institución educativa, poniendo el conocimiento científico, las capacidades técnicas y la articulación institucional al servicio de la inclusión.

La propuesta surgió a partir de una solicitud realizada por la comunidad educativa a través del Laboratorio de Tecnologías Inclusivas, un espacio de la Secretaría dedicado al asesoramiento, diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan a eliminar barreras y favorecer la autonomía, la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad.

A partir de este requerimiento, el equipo técnico del Laboratorio de Tecnologías Inclusivas inició las gestiones necesarias para avanzar con el proyecto, estableciendo una vinculación con el CIEFAP para concretar la fabricación de los dispositivos.

Durante el proceso, se realizó una revisión de los planos originales y se trabajó en la corrección de las especificaciones técnicas, el desarrollo de nuevos diseños y la elaboración de un prototipo, con el objetivo de obtener elementos adecuados a los requerimientos planteados por la institución educativa. Posteriormente, los apoyapiés fueron fabricados en la carpintería del CIEFAP, aprovechando las capacidades técnicas y de producción disponibles en el organismo.

Articulación científica y tecnológica para dar respuestas concretas

Esta experiencia pone de manifiesto la importancia de fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas, los organismos públicos y el sistema científico-tecnológico, promoviendo soluciones que respondan a necesidades reales de la comunidad.

En este sentido, el secretario de Ciencia y Tecnología del Chubut, Guillermo Defossé, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló que “este trabajo demuestra que la ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad más inclusiva. Desde el Gobierno del Chubut buscamos que las capacidades de nuestras instituciones científicas y tecnológicas estén al servicio de las necesidades concretas de la comunidad”.

Además recalcó que “la articulación con el CIEFAP nos permitió transformar una demanda de una escuela en una solución tangible, demostrando que cuando el Estado, el sistema científico y las instituciones educativas trabajan de manera conjunta, el conocimiento se convierte en una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Asimismo, desde la Escuela Especial N° 526 valoraron la respuesta brindada y la importancia de contar con equipamiento que contribuya a mejorar las condiciones de accesibilidad y acompañamiento de sus estudiantes.

“Para nuestra escuela estos reposapiés reclinables significan un gran avance. Son un verdadero dispositivo de acceso y de accesibilidad para los estudiantes. Este aporte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología cambia la vida cotidiana de nuestros chicos”, destacó Cintia Gallegos, directora de la Escuela Especial N° 526 de Puerto Madryn.

Tecnología e innovación con impacto social

El Laboratorio de Tecnologías Inclusivas constituye una herramienta para acercar soluciones tecnológicas a personas e instituciones de toda la provincia, mediante el asesoramiento especializado, el desarrollo de dispositivos adaptados y la articulación con distintos actores del ámbito científico, educativo y productivo.

Su trabajo parte de una concepción de la accesibilidad como un derecho, promoviendo el desarrollo de herramientas y/o recursos que permitan reducir las barreras del entorno y ampliar las oportunidades de participación y autonomía de las personas con discapacidad.

La fabricación y entrega de estos apoyapiés representa un ejemplo concreto de cómo las capacidades científicas y tecnológicas disponibles en Chubut pueden orientarse a resolver necesidades cotidianas, fortaleciendo al mismo tiempo la cooperación entre instituciones y el aprovechamiento de los recursos técnicos existentes en la provincia.