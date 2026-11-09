El petróleo cae más de 4% por señales de distensión en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent cede más de 4% al promediar las operaciones de este lunes, a partir de señales concretas de distensión en Medio Oriente.

El barril de crudo cae hasta los US$93,85, lo que implica una reducción de 4,6% con relación a la apertura en US$98.

Analistas señalan que esta reducción es producto de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que nuevos ataque a Irán “son muy improbables”.

El marcado giro diplomático del líder republicano se produjo luego de su derrota en las elecciones legislativa de medio término. Además, influyó un informe de JPMorgan que hablaba de un “exceso de oferta acumulada”.

Si bien este escenario debe consolidarse en los próximos días, los operadores entienden que hay menos margen para nuevas subas.

Este escenario también quita presiones inflacionarias sobre la economía argentina, ante la posibilidad de que se pausen o acoten nuevos aumentos en los combustibles.

Fuente: Agencia NA