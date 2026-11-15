El Papa en Perú: «la fe en los Altos Andes ha crecido sencilla y genuina»

La actividad del papa León XIV en Perú, donde estuvo casi dos décadas en su misión religiosa, siguió este sábado con una misa multitudinaria en Santa Cruz Succhabamba, donde remarcó que «la fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina».

Por lo tanto, «se sustenta en la cotidianeidad del pueblo, en la vivencia de los valores evangélicos y las tradiciones religiosas que unificaron el estilo de vida de los ciudadanos con la experiencia religiosa y la certeza de que Dios les acompaña siempre, incluso frente a las adversidades».

«La fe los hace grandes en sus aspiraciones», afirmó el Santo Padre desde la explanada de Santa Cruz de Suchabamba, en Cajamarca, ante miles de fieles que se habían congregado allí.

Asimismo, en su homilía, León XIV recordó a los fieles que la resiliencia del pueblo encuentra su sostén en la confianza con Dios: «La adversidad no puede contigo, por eso vuelves hoy, amigo», subrayó en otro pasaje de su mensaje.

El pontífice destacó además que en la «tierra de raíces andinas, donde floreció el Imperio Inca», también se erigió una «profunda fe cristiana», la misma que impulsó hoy a miles de fieles que habitan en la región a dejar atrás, por esta jornada, sus labores diarias y peregrinar para estar presentes ante Jesucristo.

La actividad del papa en Perú incluyó el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, mientras que este domingo estará en Cusco y Pucallpa, donde mantendrá un encuentro con los fieles y encabezará el rezo del Ángelus, seguido de actividades con misioneros y pueblos amazónicos, y una Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Uncavali.

El lunes, León XIV cerrará su visita a Perú en la Casa de Acogida de las Hermnitas de los Anciano Desamparados, la misa en la Base Aérea Las Palmas y la posterior despedida antes de su regreso al Vaticano.

Fuente: Agencia NA