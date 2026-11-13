El consumo volvió a caer en octubre

El consumo privado en la Argentina registró en octubre una baja de 0,1% interanual, con lo que acumuló un descenso de 1,3% en los primeros diez meses del año. A su vez, con relación a septiembre disminuyó 1,1%.

La evolución interanual del gasto de los hogares mostró comportamientos desiguales según la categoría económica observada, en un escenario donde el consumo masivo mantuvo un sesgo negativo que amortiguó los incrementos registrados en otros rubros.

El desarrollo del desempeño interanual indicó que los bienes de consumo masivo, rubro que abarca aproximadamente el 50% del gasto total de los hogares, sufrieron un descenso de 5,8% respecto al mismo mes del año anterior y acumulan una contracción de 3,4% en 2026.

En contraste, los bienes semidurables mostraron una suba de 8,4% interanual (+4,2% acumulado), los servicios de recreación y turismo aumentaron 0,9% interanual (-1,5% acumulado) y los bienes durables registraron un leve avance de 0,4% interanual (-0,8% acumulado).

La información surge del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP).

Respecto de la baja mensual, el informe señaló que “se da en un contexto de varios meses de retroceso: salvo por una leve recuperación en septiembre, desde julio se observan caídas mensuales».

En el análisis de los indicadores generales del gasto interanual, el informe reportó «una nueva caída de la recaudación del IVA medida en términos reales», la cual descendió 1,5% interanual en octubre y acumula una baja de 1,3% en el año.

En el ámbito crediticio, los datos expusieron disminuciones que funcionan como «reflejo de la suba de la morosidad y de la debilidad del gasto de las familias de los últimos meses».

En esa línea, se observó «la contracción del stock de las compras con tarjeta de crédito», con un descenso de 12,3% interanual, así como una caída de 8,3% interanual en los préstamos personales.

En el segmento de bienes durables, las cifras oficiales «no mostraron cambios respecto a la tendencia de los meses previos».

Los patentamientos de automóviles disminuyeron 13,2% interanual en octubre (-13,5% acumulado), mientras que los de motocicletas crecieron 26,8% interanual (+36,7% acumulado).

En el consumo masivo, las ventas de carne vacuna cayeron 9,2% interanual en septiembre y acumularon «15 bajas consecutivas», en tanto que los combustibles mostraron un retroceso de 1,3% interanual.

Fuente: Agencia NA