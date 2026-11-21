

Deportivo Madryn no pudo traerse un resultado positivo de su visita a Jujuy y cayó por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima, en el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El Aurinegro, que venía de superar a Deportivo Maipú en la instancia anterior, deberá hacerse fuerte en casa para continuar en carrera.

En los otros partidos de ida por los cuartos de final disputados este sábado, Atlante derrotó 1 a 0 a Ciudad de Bolívar como visitante y Colón igualó 0 a 0 ante Deportivo Morón como local. Este domingo, Gimnasia y Tirorecibirá a Tristán Suárez, desde las 21 en Salta, en la serie restante.

– Síntesis –

Gimnasia de Jujuy:Milton Álvarez; Franco Camargo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; David Gallardo, Francisco Maidana, Federico Paradela y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez.

Depóptico Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalán, Lucas Diarte; Federico Recalde, Marcelo Meli, Nazareno Solís, Fernando Bersano; Leonardo Marinucci y Luis Silba. DT: Luis García.

Gol en el segundo tiempo: 26m Joaquín Varela (GyE).

Cambios: ST 0m Pablo Argarañaz x Francisco Molina (GYJ), 7m Héctoe Varela x Nicolás Dematei (GYJ), 17m Diego Martínez x Leonardo Marinucci (DM), Ezequiel Montagna x Fernando Bersano (DM), 19m Juan Franzoni x David Gallardo (GYJ), Octavio Bianchi x Cristian Menendez (GYJ), 23m Juan Peinipil x Luis Silba (DM), 29m Hugo Soria x Federico Pardela (GYJ), Nicolás Servetto x Nazareno Solís (DM).

Amonestados: Yair Bonnin (DM), Guillermo Cosaro (GYJ), Fernando Bersano (DM), Juan Franzoni (GYJ), Nicolás Servetto (DM).

Expulsados: ST 27m Hernán Pellerano DT (GYJ).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy.