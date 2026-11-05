Convocan a productores y emprendedores para «Madryn se encuentra»



En el marco del programa «Turismo Muy Cerca», la Municipalidad de Puerto Madryn convoca a participar de una edición especial del festival cultural «Madryn se encuentra», que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre.

La iniciativa está dirigida a emprendedores gastronómicos, productores y artesanos con domicilio en los barrios Solana de la Patagonia y Quintas El Mirador, quienes tendrán prioridad para formar parte. De todos modos, también se recibirán propuestas de otros sectores de la ciudad. Una vez finalizado el período de inscripción, se evaluará la disponibilidad de espacios y, de ser necesario, se completará la feria con emprendimientos de otras zonas.

El encuentro se desarrollará de 12 a 22 horas en la plaza del barrio Solana de la Patagonia, en inmediaciones de la Sede Vecinal, ubicada entre las calles Mutisia, Michai y Mosqueta.

Inscripciones

Las personas interesadas deberán presentar sus propuestas en la Secretaría de Turismo, ubicada en Av. Roca 223 de 8 a 14 horas. Tendrán tiempo hasta el 12 de noviembre inclusive, pudiendo descargar la planilla correspondiente a través de la web www.madryn.gob.ar

Cabe destacar que la actividad es organizada por las Secretarías de Turismo y de Educación, Cultura y Deportes.