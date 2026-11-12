CONCIERTO - CORO INFANTIL - ORQUESTA INFANTIL

Concierto de la Orquesta Infantil del barrio Perón y el Coro Infantil Municipal

La Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn, invita a la comunidad a participar del concierto que reunirá al Coro Infantil Municipal y a la Orquesta Infantil del barrio Perón. La propuesta tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, a las 19 horas, en la Parroquia San Cayetano, ubicada en Bouchard 1499, esquina Fournier.

Durante el encuentro, niños y niñas de ambas agrupaciones compartirán con el público el trabajo artístico que vienen desarrollando en sus respectivos espacios, a través de la música instrumental y el canto.

La presentación será una oportunidad para disfrutar de una propuesta musical colectiva y poner en valor el trabajo de formación artística que llevan adelante estos espacios, donde la música constituye una herramienta de expresión, aprendizaje y encuentro.

Cabe destacar que la entrada será un alimento no perecedero, que será destinado a colaborar con quienes más lo necesitan, sumando así un componente solidario a la jornada.

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