El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) aseguró que «se sintió bien pelear con los equipos de adelante» tras finalizar en el sexto puesto del Gran Premio de Las Vegas, resultado con el cual sumó ocho puntos y cortó una racha de seis competencias sin unidades desde su séptimo lugar en Madrid.

«Es lindo haber peleado con los equipos de adelante», declaró el piloto nacido en Pilar, quien también festejó la victoria por 2 a 0 de Boca ante Atlético Mineiro que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana.

El piloto de Alpine arribó séptimo en la pista, aunque ascendió una posición en los papeles debido a la penalización de diez segundos aplicada a Charles Leclerc por chocar con su compañero Lewis Hamilton en esta vigésima primera fecha del campeonato de Fórmula 1, e igualó así su mejor marca del año, obtenida en Canadá.

Colapinto analizó la estrategia inicial ante la amenaza de los autos rivales detrás suyo y sostuvo: «Hay dos Ferraris atrás, así que hay que intentar hacer una buena largada e ir para adelante. Ojalá nos ayude la velocidad en las rectas que tenemos».

Asimismo, el argentino expuso las incertidumbres técnicas sobre el comportamiento de los neumáticos y el uso de la energía: «No tenemos mucha idea de qué va a pasar en la carrera o cómo estamos en cuanto a degradación, pero habrá que ver qué pasa adelante e intentar aprovechar. Ojalá sea un buen día, intentaremos maximizar las oportunidades y tener un buen resultado. No tener graining con gomas muy frías y aprovechar bien la energía y las rectas, donde la succión va a ser muy importante».

Una vez concluida la competencia, considerada la más entretenida de la temporada, el argentino detalló las complicaciones sufridas en los primeros giros con el compuesto blando: «Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos».

Además de celebrar el quinto puesto de su compañero Pierre Gasly, el piloto explicó el impacto de los duelos en pista y las banderas amarillas sobre su ritmo: «Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre, contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los de adelante, con Leclerc, es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo».

Finalmente, Colapinto resumió el valor de la experiencia de cara al cierre del calendario: «Fue una carrera divertida para ver. Lindo haber peleado con los equipos de adelante, competir con ellos es una experiencia. Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo».

Las expresiones de satisfacción del corredor argentino comenzaron horas antes de la prueba nocturna, luego de presenciar la consagración de Boca como campeón de la Sudamericana tras el triunfo 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla.

En su caminata sobre el Las Vegas Strip rumbo a los preparativos con la escudería, el reconocido fanático del club afirmó: «Arrancamos bien la noche. Sí, lo vi, estoy muy contento. Buen arranque».

Fuente: Agencia NA