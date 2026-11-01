Colapinto fue sancionado y perdió los puntos en México

La bronca por un resultado que se escapó después de la bandera a cuadros marcó el balance de Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Los festejos por un octavo puesto que luego fue séptimo por la sanción a Oscar Piastri se esfumaron varias horas después de la carrera, cuando la FIA lo penalizó con 10 segundos y lo sacó de la zona de puntos. Ahora, el argentino reconoció su responsabilidad por la infracción bajo bandera amarilla que derivó en la sanción de tiempo y lo dejó sin los puntos que había conseguido en la pista.

La competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez había significado una recuperación para el piloto de Alpine, que venía de abandonar en Singapur y Estados Unidos y no sumaba desde hacía cuatro jornadas. Sin embargo, la penalización posterior cambió el desenlace de un domingo que parecía devolverle una alegría.

«Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos tras una serie de carreras en las que no terminé», expresó el pilarense en un mensaje difundido por su escudería. Lejos de buscar excusas, también pidió perdón: «Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto».

Pese al desenlace, el argentino rescató el funcionamiento colectivo durante una carrera con varios autos de seguridad y relanzamientos. Consideró que el equipo tomó las decisiones correctas y ejecutó una buena estrategia en condiciones complicadas.

«Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar», sostuvo.

Además, valoró el esfuerzo realizado para dejar atrás una seguidilla de resultados adversos y destacó el rendimiento alcanzado en territorio mexicano. «Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de la mala suerte que veníamos teniendo. Así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa», afirmó.