“Coco” Muñoz conquistó el bronce en el Campeonato Sudamericano de Maratón

El atleta chubutense Eulalio “Coco” Muñoz consiguió una nueva actuación destacada a nivel internacional al obtener la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Ruta – Maratón, disputado este domingo en Santiago de Chile, donde representó a la Selección Argentina y volvió a ubicarse entre los mejores fondistas del continente.

El representante olímpico, oriundo de Gualjaina e integrante de la escuela de atletismo Awkache de Esquel, completó los 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 51 segundos, resultado que le permitió alcanzar el tercer escalón del podio sudamericano y sumar un nuevo reconocimiento a su trayectoria deportiva.

La competencia fue ganada por el brasileño Fabio Correia, quien registró un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 44 segundos, mientras que el segundo puesto quedó en manos del paraguayo Derlys Ayala, con una marca de 2 horas, 16 minutos y 39 segundos.

Muñoz finalizó apenas 12 segundos por detrás del representante de Paraguay, en una definición ajustada por las posiciones del podio.

Cumplió el objetivo de pelear por el podio y mejoró su marca

Antes de viajar a Chile, el fondista chubutense había anticipado que su principal objetivo era volver a competir al máximo nivel internacional y luchar por una medalla, luego de varios años sin integrar la Selección Argentina.

“Esperemos hacer una buena marca igualmente, de buscar siempre arriba en la pelea por el podio, que siempre es importante para nosotros”, había señalado.

Además de alcanzar el podio, el atleta logró superar su mejor registro de la temporada. En junio de este año se había consagrado campeón del Maratón de Rosario con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 57 segundos, una marca que consiguió mejorar en seis segundos durante la competencia continental.

Su regreso a la Selección Argentina

Muñoz integró el equipo masculino argentino de maratón junto a Esteban Angulo y Daniel Penta, en una nueva oportunidad de representar al país en una competencia internacional. Su convocatoria al Campeonato Sudamericano se produjo luego de haberse consagrado campeón argentino de maratón durante este año, resultado que le permitió regresar al seleccionado nacional.

El resultado conseguido en Santiago de Chile le permitió cumplir con el objetivo deportivo que se había planteado y ratificar su vigencia entre los principales exponentes del atletismo de fondo sudamericano.

Reconocimiento de Chubut Deportes

Desde Chubut Deportes felicitaron al representante provincial por la medalla obtenida y destacaron su esfuerzo, trayectoria y compromiso con el atletismo.

Antes de viajar, Muñoz había agradecido especialmente el acompañamiento del organismo provincial, de la Municipalidad de Esquel y de la comunidad que sigue su carrera deportiva. “Agradezco a Chubut Deportes, a la Municipalidad de Esquel y a la gente en general que siempre nos brinda su apoyo, que es fundamental a la hora de salir a correr y representarlos”, había expresado.

Con la medalla de bronce obtenida en Chile, el atleta olímpico volvió a llevar a Chubut a un podio internacional, coronando una temporada en la que también consiguió el título argentino de maratón y mejoró sus registros en los 42 kilómetros.