Chubut suma medallas en los Juegos Binacionales de la Para Araucanía



La delegación del Chubut sigue demostrando su enorme potencial deportivo en los Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2026, que se están desarrollando en la Región de Los Ríos, en Chile, alzándose en la segunda jornada de competencias con importantes resultados tanto en natación como en atletismo, disciplinas en las que consiguieron un total de 17 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce.

Natación: una jornada repleta de podios

La natación adaptada volvió a regalar grandes alegrías para Chubut, con una sobresaliente actuación de sus representantes, al obtener 21 medallas durante las competencias de la mañana y la tarde del martes.

En el turno matutino, Joel Ullua se consagró campeón en los 100 metros mariposa y también obtuvo la medalla dorada en los 100 metros pecho, mientras que Yamila Raminahuel alcanzó lo más alto del podio en los 50 metros libres y Melisa Gutiérrez hizo lo propio en los 200 metros libres.

Por su parte, Valentina Osarán conquistó el oro en los 100 metros pecho y sumó una medalla de plata en los 50 metros libres.

También se destacaron Ignacio Rodríguez y Matías Muñoz, quienes obtuvieron medallas de plata en los 50 metros libres, mientras que Rocío Ceballos y Jeremías Bordón lograron el bronce en la misma prueba. Claudia Momberg completó las actuaciones destacadas de la mañana con una medalla de bronce en los 200 metros libres.

Durante la jornada vespertina, los nadadores chubutenses mantuvieron su gran nivel y continuaron sumando preseas.

Yamila Raminahuel volvió a brillar con dos nuevas medallas doradas, esta vez en los 400 metros libres y los 25 metros mariposa. Joel Ullua también consiguió su tercer oro del día al imponerse en los 400 metros libres.

Valentina Osarán se consagró campeona en los 50 metros pecho, mientras que Rocío Ceballos alcanzó el primer puesto en la misma distancia. Melisa Gutiérrez, por su parte, volvió a subir a lo más alto del podio en los 100 metros libres.

Las medallas de plata llegaron de la mano de Claudia Momberg, en los 50 metros pecho, y Valentina Osarán, en los 100 metros libres.

Además, Nazareno Paredes obtuvo el bronce en los 50 metros pecho, mientras que Claudia Momberg y Rocío Ceballos finalizaron terceras en los 100 metros libres.

De esta manera, la natación chubutense cerró su segunda jornada con 10 medallas de oro, 5 de plata y 6 de bronce, reflejando el gran trabajo de los deportistas y sus entrenadores.

Atletismo: Chubut continúa dejando su huella

El atletismo adaptado también tuvo una jornada de grandes satisfacciones, con importantes actuaciones en pruebas de pista y campo, que permitieron sumar 12 nuevas medallas para la delegación provincial.

En la rama femenina, Solange Quijada se quedó con la medalla de oro en los 400 metros, clase 35, mientras que Liliana Méndez también se consagró campeona en los 400 metros, clase 57.

Eliana Antonella Monteros alcanzó el primer puesto en lanzamiento de bala, categoría sordos e hipoacúsicos, clase 15, y Diana Macarena Gajardo logró otra medalla dorada en los 1500 metros, clase 12.

Por su parte, Mora Williams obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de bala, clase 36, al igual que Ada Luz Puca, quien consiguió el segundo puesto en la misma disciplina, clase 46.

En la rama masculina, Tobías Mario Didier se consagró campeón en los 400 metros, clase 21, mientras que Dilan Vega Borquez alcanzó la medalla dorada en salto en largo, clase 35.

Sergio Markieviche también tuvo una destacada actuación al quedarse con el oro en salto en largo, clase 36, y Rodrigo Rosales logró el primer puesto en los 1500 metros, categoría ciegos y disminuidos visuales, clase 11.

A su vez, Alexis Ramos obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de bala, clase 44, mientras que Claudio Velázquez alcanzó el bronce en los 400 metros, clase 20.

Con estos resultados, el atletismo provincial sumó 7 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, consolidando otra gran presentación en el certamen.

Durante la jornada también se realizó la entrega de medallas correspondientes a pruebas disputadas el día lunes. Entre los reconocimientos pendientes se destacó el de Eliana Antonella Monteros, quien recibió su medalla de plata por el segundo puesto conseguido en lanzamiento de disco, categoría sordos e hipoacúsicos, clase 15.

Un encuentro cargado de emociones para cerrar la jornada

Más allá de los resultados deportivos, el cierre del segundo día de competencias dejó uno de los momentos más significativos para la delegación chubutense.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, compartió una emotiva charla con los integrantes de los seleccionados provinciales de atletismo y natación, generando un espacio de encuentro, diálogo y reflexión.

Durante la reunión, los propios deportistas tomaron la palabra y compartieron sus testimonios, experiencias y sensaciones sobre lo que significa representar a Chubut en una competencia internacional de estas características.

Fue un momento especial, en el que las historias personales, el esfuerzo cotidiano y las emociones de cada atleta cobraron protagonismo, poniendo en valor todo el camino recorrido para llegar a esta instancia.

El encuentro también permitió fortalecer los vínculos entre los integrantes de ambas delegaciones y reafirmar la importancia del acompañamiento institucional en el desarrollo del deporte adaptado provincial.