Chubut cosechó 72 medallas en los Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2026



Los representantes de Chubut exhibieron un despliegue de talento en los Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2026, desarrollados en la ciudad de Valdivia, Chile, alzándose con un total de 72 medallas, 48 de ellas de oro, 14 de plata y 10 de bronce.

Durante tres jornadas, los deportistas chubutenses fueron protagonistas de importantes actuaciones en atletismo y natación adaptada, representando con orgullo a la provincia en una competencia que reunió a delegaciones de la Patagonia Argentina y del sur de Chile.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, estuvo presente acompañando a los seleccionados provinciales, siguiendo de cerca las competencias y compartiendo con los deportistas la alegría de los resultados obtenidos. Su presencia también permitió generar espacios de encuentro y diálogo con los integrantes de ambas disciplinas, quienes compartieron sus experiencias, emociones y el esfuerzo realizado para llegar a esta instancia internacional.

Una última jornada con grandes actuaciones

Este miércoles 11 de noviembre, Chubut cerró su participación con 19 medallas: 13 de oro, cuatro de plata y dos de bronce. El atletismo aportó 15 preseas (10 oros, tres platas y dos bronces), mientras que la natación sumó cuatro (tres oros y una plata).

En atletismo femenino, Solange Azul Quijada consiguió la medalla de oro en los 200 metros, clase 35. Mora Lihuen Williams obtuvo la plata en los 200 metros, clase 36, mientras que Ada Luz Giuliana Puca alcanzó el bronce en los 200 metros, clase 46.

También se consagraron campeonas Diana Macarena Gajardo, en los 800 metros, clase 12, y Liliana Maricel Méndez, en los 800 metros, clase 57. Por su parte, Eliana Antonela Monteros obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de jabalina, clase 15.

En la rama masculina, Rodrigo Rosales consiguió el oro en los 800 metros, clase 11, mientras que Claudio Velázquez protagonizó una destacada jornada al obtener la medalla dorada en los 200 metros, clase 20, y la plateada en los 800 metros de la misma clase. A ellos se sumaron Tobías Mario, Dylan Dariel Vega Borquez, Sergio Markieviche y Alexis Ramos, quienes alcanzaron lo más alto del podio en los 200 metros de las clases 21, 35, 36 y 44, respectivamente.

Además, la posta mixta 4 × 100 metros, integrada por Ada Luz Puca, Macarena Gajardo, Sergio Markieviche y Claudio Velázquez, consiguió la medalla de bronce, completando una gran actuación colectiva.

En natación adaptada, Yamila Gimena Ruminahuel obtuvo la medalla de oro en los 25 metros espalda, categoría S15, mientras que Melisa Karel Gutiérrez Reyes se consagró campeona en los 50 metros mariposa de la misma categoría.

En la rama masculina, Matías Alejandro Muñoz alcanzó el oro en los 25 metros espalda, categoría S13, mientras que Jeremías Bordón obtuvo la medalla de plata en los 25 metros espalda, categoría S7.

Medallas de oro, plata y bronce

La participación chubutense comenzó el lunes 9 de noviembre con importantes resultados en ambas disciplinas, dando inicio a tres jornadas de grandes emociones y numerosos podios.

El martes 10, los representantes provinciales continuaron demostrando su preparación y nivel competitivo, sumando nuevas medallas en pruebas de velocidad, fondo, saltos y lanzamientos, además de las diferentes especialidades de natación.

Finalmente, el miércoles 11, la delegación completó su participación con nuevas actuaciones destacadas, cerrando una experiencia deportiva de gran importancia para el crecimiento del deporte adaptado provincial.

En atletismo adaptado, Chubut obtuvo 37 medallas, distribuidas en 25 de oro, nueve de plata y tres de bronce, incluyendo la posta mixta.

En natación adaptada, el balance oficial por ramas fue de 35 medallas: la rama femenina obtuvo 20 (14 de oro, dos de plata y cuatro de bronce), mientras que la masculina alcanzó 15 (nueve de oro, tres de plata y tres de bronce).

De esta manera, Chubut completó los Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2026 con 72 medallas: 48 de oro, 14 de plata y 10 de bronce. El atletismo adaptado aportó 37 preseas (25 oros, nueve platas y tres bronces) y la natación adaptada sumó 35 (23 oros, cinco platas y siete bronces). Las postas se contabilizan como una medalla por equipo.

Trabajo fundamental de cuerpos técnicos y acompañantes

Detrás de cada resultado también estuvo el compromiso de los entrenadores, guías, profesionales y acompañantes que formaron parte de la delegación chubutense, cumpliendo un papel fundamental tanto en la preparación como durante el desarrollo de las competencias.

En atletismo adaptado, el cuerpo técnico estuvo integrado por Lucas Kaman, de Comodoro Rivadavia; Thomas Vanshi, de Trelew; y Ernesto Peñaloza, de Rawson. A ellos se sumaron los guías Francisco Kraguic y Juan Bellos, ambos de Rawson, quienes acompañaron a los deportistas con discapacidad visual, desempeñando una tarea esencial durante las distintas pruebas.

En natación adaptada, el equipo técnico estuvo conformado por Lorena Rivadeneyra, de Esquel; Débora Videla, de Rada Tilly; y Elías Fiant, de Comodoro Rivadavia, quienes trabajaron junto a los nadadores durante su preparación y participación en el certamen.

También fue fundamental el acompañamiento de Ariana Romanelli, subgerente de Deporte Adaptado de Chubut Deportes; y Silvana Caraballo, coordinadora e integrante del equipo del organismo provincial, quienes, junto a sus compañeros del área de Discapacidad, estuvieron presentes durante el desarrollo de las competencias, brindando apoyo, contención y acompañamiento permanente a los deportistas.

Asimismo, fue fundamental la labor del cuerpo médico, coordinadores y demás integrantes de la delegación, quienes brindaron asistencia, contención y acompañamiento permanente a los deportistas durante toda la experiencia en territorio chileno.

El trabajo conjunto de estos profesionales, sumado al respaldo de las familias y al esfuerzo cotidiano de cada atleta, resultó vital para alcanzar los objetivos deportivos y fortalecer el crecimiento de ambas disciplinas.

Mucho más que medallas

Los Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2026 dejaron un balance sumamente positivo para Chubut, no solamente por los resultados deportivos, sino también por las experiencias compartidas, los vínculos construidos y las oportunidades de crecimiento para cada integrante de la delegación.

Cada llegada a la meta, cada lanzamiento y cada brazada fueron el reflejo de meses de preparación, sacrificio y dedicación, habiendo detrás de cada medalla historias de perseverancia, familias acompañando y equipos de trabajo comprometidos con el desarrollo del deporte adaptado.

En ese marco y durante el acto de cierre de los Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2026, el presidente de Chubut Deportes y vicepresidente del comité de la Araucanía, Milton Reyes, reconoció el trabajo de quienes hicieron posible la competencia y el compromiso de las familias, profesores, instituciones y clubes que acompañan a cada deportista. “La discapacidad nos abraza, nos llena el alma y el corazón, así que tenemos la obligación de seguir por esta senda”, expresó.