Conducía alcoholizada y volcó su vehículo



Una mujer resultó herida este domingo tras volcar el vehículo que conducía por debajo del puente de Km. 4, en cercanías a las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia.

Tras el accidente, la conductora fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

La mujer sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el vuelco ni sobre su estado de salud.

Fuente: Del Mar Digital