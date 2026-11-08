COMODORO RIVADAVIA - VUELCO

Conducía alcoholizada y volcó su vehículo


Una mujer resultó herida este domingo tras volcar el vehículo que conducía por debajo del puente de Km. 4, en cercanías a las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia.

Tras el accidente, la conductora fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

La mujer sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el vuelco ni sobre su estado de salud.

Fuente: Del Mar Digital

OPINIÓN

Paraguay y la fragilidad de las garantías constitucionales en Hispanoamérica

Paraguay y la fragilidad de las garantías constitucionales en Hispanoamérica

TERMÓMETROS

Bowen en primer plano con Kicillof

Bowen en primer plano con Kicillof

Karina Milei diserta sobre gestión pública

Karina Milei diserta sobre gestión pública

«Pato» marca la cancha

«Pato» marca la cancha

ÚLTIMAS NOTICIAS