AGREMEDCH advierte una crítica situación de la salud pública en Chubut

Federico Larriera, titular de la Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMEDCH), advirtió sobre la escasez de profesionales, el deterioro de infraestructura y equipamiento y las dificultades para sostener servicios esenciales. En diálogo con Rodrigo Mansilla, en el programa Alguien tiene que querer, describió la delicada situación del Hospital de Esquel, los problemas de cobertura en el interior provincial y el aumento de la demanda pública por las dificultades de las obras sociales.

La situación del sistema público de salud de Chubut volvió a quedar bajo análisis a partir de las declaraciones de Federico Larriera, titular de AGREMEDCH, en diálogo con el periodista Rodrigo Mansilla.

El dirigente gremial describió un panorama atravesado por problemas que llevan años sin resolverse: falta de médicos en especialidades esenciales, infraestructura que necesita mantenimiento, equipamiento que requiere renovación y una creciente sobrecarga asistencial.

Para Larriera, el problema central de la salud pública provincial es la escasez de recursos humanos, especialmente en servicios que requieren cobertura permanente.

Más pacientes, menos recursos

Otro aspecto relevante fue el incremento de pacientes con cobertura médica que terminan concurriendo a hospitales y centros de salud públicos.

Larriera explicó que esta situación responde tanto a las dificultades para conseguir turnos como al costo de los copagos.

«Las propias pacientes con obra social también vienen al hospital porque o la obra social no da respuesta o un turno termina tardando más que un turno en el hospital», señaló.

En particular, mencionó que afiliados a SEROS recurren cada vez más al sistema público.

También citó situaciones de docentes que, especialmente hacia fin de mes, acuden a centros de salud porque no pueden afrontar determinados gastos de atención.

Respecto de los endocrinólogos que mantienen conflictos por los honorarios de SEROS, calificó los valores que reciben como insuficientes.

«Es un bochorno, es un escándalo», expresó, aunque aclaró que AGREMEDCH no regula las prestaciones de los profesionales independientes vinculados con la obra social.

La consecuencia es una mayor demanda sobre hospitales que ya tienen dificultades de personal y recursos.

Larriera reconoció las dificultades económicas que atraviesan tanto la Provincia como la Nación, pero sostuvo que varios de los problemas sanitarios preceden al actual contexto.

Fuente: Vibra News