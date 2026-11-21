Boca venció con muchísima autoridad por 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil y se quedó con el título en la Copa Sudamericana, para cortar con la sequía de 18 años sin consagraciones a nivel internacional.

Los goles del “Xeneize” los hicieron el mediocampista Santiago Ascacíbar y el delantero Miguel Merentiel, uno en cada tiempo.

Desde el inicio se pudo observar una tendencia favorable para Boca, que a los cuatro minutos avisó con una increíble oportunidad desperdiciada por Merentiel, quien se encontró solo con la pelota en el área chica tras un error del arquero Everton y le dio de lleno al travesaño.

Cuando el encuentro llegó al cuarto de hora, el “Xeneize” se puso en ventaja gracias a un potente remate de Ascacíbar, luego de que la pelota le quedara picando dentro del área tras una serie de rebotes. Solo unos pocos minutos antes, al jugador surgido de Estudiantes de La Plata le anularon un gol por estar en posición adelantada.

Boca tuvo varias oportunidades para ampliar su ventaja en el marcador antes de que finalizara la primera mitad, pero le faltó efectividad en los últimos metros.

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena comenzaron a liquidar el encuentro apenas iniciado el complemento, debido a que a los tres minutos del mismo el colombiano Sebastián Villa se escapó con una gran jugada individual y le tiró un buscapié muy preciso a Merentiel, que anotó el 2-0 al definir solo en el área chica.

A partir de allí, Boca se replegó en defensa y Atlético Mineiro comenzó a tener varias aproximaciones, pero con muy poca claridad.

De esta manera, el “Xeneize” se quedó con el triunfo que le permitió convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la había ganado en 2004 y 2005) y además cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

La última vez que había ganado un torneo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.

La síntesis del partido

Copa Sudamericana

Final

Boca (Arg) 2 – 0 Atlético Mineiro (Bra)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uru)

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernández, Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred, Kaua Pacini; Bernard, Tomas Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

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Gol en el primer tiempo: 16m. Santiago Ascacíbar (B)

Gol en el segundo tiempo: 3m. Miguel Merentiel (B)

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Cambios en el segundo tiempo: 1m. Angelo Preciado por Natanael, Igor Gomes por Mamady Cissé y Thiago Borbas por Kaua Pascini (A), 13m. Tomás Belmonte por Leandro Paredes (B), 19m. Enner Valencia por Miguel Merentiel y Alan Velasco por Tomás Aranda (B), 32m. Rodrigo Battaglia por Santiago Ascacíbar y Leonel Flores por Sebastián Villa (B), 33m. Gustavo Scarpa por Renan Lodi (A) y 38m. Mateo Cassierra por Kevin Castaño (A).

Fuente: Agencia NA