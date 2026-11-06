Balacera contra una vivienda en Comodoro Rivadavia

Un nuevo hecho de violencia armada se registró este viernes en Comodoro Rivadavia, cuando desconocidos efectuaron múltiples disparos contra una vivienda ubicada en el barrio Isidro Quiroga.

El Centro de Monitoreo fue quién advirtió a los agentes de la Comisaría Quinta sobre detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes constataron daños materiales tanto en el portón de acceso al domicilio como en una camioneta Toyota SW4 estacionada en el lugar, que presentaba la luneta trasera destruida y daños en el sector del paragolpe.

Durante las diligencias de rigor, personal de la División Criminalística contabilizó 16 vainas servidas esparcidas sobre la calle, que fueron secuestradas como evidencia para la investigación.

Según registros policiales, es el tercer episodio de similares características reportado en el sector en menos de dos semanas.