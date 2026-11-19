El espacio político que conduce Sergio Massa a nivel nacional mantiene vigente su personería

jurídico-política en la provincia. El exgobernador Mariano Arcioni se posiciona como una figura

de referencia para la construcción de una alternativa política con una fuerte impronta federal.

El escenario político de Chubut comienza a reconfigurarse de cara a las elecciones de 2027. La

continuidad del Frente Renovador como fuerza habilitada para participar del próximo proceso electoral abre una nueva etapa para el espacio y vuelve a poner en escena al exgobernador Mariano Arcioni.

La vigencia de su personería política, mientras la Cámara Nacional Electoral analiza la apelación

presentada por el partido, le permite avanzar en su armado territorial y en la construcción de una

propuesta electoral.

Arcioni y su proyección nacional

En este contexto, Mariano Arcioni cuenta con un capital político sustentado en su experiencia al frente del Ejecutivo provincial, su conocimiento de la realidad patagónica y su histórica vinculación con Sergio Massa.

Su trayectoria le permite representar los intereses de Chubut dentro de una estructura política de alcance nacional, aportando una mirada federal sobre el desarrollo productivo, la generación de empleo, las inversiones y el aprovechamiento de los recursos naturales.

En un escenario nacional marcado por profundas transformaciones económicas y políticas, la experiencia de quienes han tenido responsabilidades de gobierno adquiere especial relevancia.

Una agenda de desarrollo para Chubut

El desafío del Frente Renovador será consolidar una propuesta que trascienda las discusiones electorales y coloque en el centro de la agenda a la producción, la industria, la energía, la infraestructura y el empleo privado.

La recuperación del Parque Industrial de Trelew, el fortalecimiento del sector empresarial y el potencial energético de la provincia constituyen algunos de los ejes sobre los cuales el espacio podría construir su propuesta.

Un nuevo capítulo político

Sin necesidad de anticipar candidaturas, Arcioni reúne condiciones para asumir un rol relevante en la articulación entre el Frente Renovador nacional y los distintos sectores políticos, productivos y sociales de la Patagonia.

Con la mirada puesta en 2027, el exgobernador tiene la oportunidad de iniciar una nueva etapa política, capitalizando su experiencia institucional y su capacidad de interlocución nacional.