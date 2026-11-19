El pasado 16 de noviembre se celebró en todo el país el “Día del Empleado Judicial”, instituido por la Ley 26.674 y promulgada en 2011. La normativa recuerda la fundación de la Confederación Judicial Argentina en 1952 y equipara en una sola jornada a los feriados obligatorios para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el año 2006 en la Provincia de Chubut se ha dispuesto que el “Día del Empleado Judicial” se traslade -–siempre que sea día hábil- al tercer viernes del mes de noviembre de cada año.