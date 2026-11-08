ARGENTINA - LEON XIV - VISITA DEL PAPA

Aerolíneas Argentinas inició el operativo para trasladar al papa León XIV

Un avión de Aerolíneas Argentinas despegó este mediodía desde Aeroparque con destino a Montevideo para encargarse del traslado del Papa León XIV a la Argentina, dando continuidad a su gira por Sudamérica.

La aeronave encargada del traslado del Santo Padre es un Boeing 737 Max 8 de la aerolínea de bandera nacional, con matricula LV-KKD, conectando la capital uruguaya con el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

Con este primer vuelo, Aerolíneas Argentinas empieza a desplegar un operativo aéreo sin precedentes durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre este domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

La operación comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, para los que se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

El cronograma previsto

Domingo 8 de noviembre

  • Vuelo AR1091: partirá de Montevideo a las 15:30 y arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:25, con la comitiva papal a bordo de un Boeing 737 MAX 8.
  • Vuelo AR1093: partirá de Montevideo a las 16:00 y llegará a Aeroparque a las 16:55. Será operado con un Boeing 737 carguero destinado al transporte del equipaje de la comitiva.

Martes 10 de noviembre

  • Vuelo AR1094: partirá de Aeroparque a las 7:30 y arribará a Córdoba a las 9:00, con un Boeing 737 MAX 8.
  • Vuelo AR1095: despegará de Córdoba a las 17:00 y llegará a Aeroparque a las 18:20, también con un Boeing 737 MAX 8.

Miércoles 11 de noviembre

  • Vuelo AR1096: partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14:00 y arribará a Lima a las 16:50, con un Airbus A330-200.

La compañía aérea indicó que: «Pondrá a disposición su capacidad operativa, infraestructura y experiencia para garantizar el desarrollo de los traslados previstos, en una operación de especial relevancia institucional que vuelve a poner de manifiesto el profesionalismo y compromiso de sus equipos”.

Fuente: Agencia NA

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