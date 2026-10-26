El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina

El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina, donde permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita formará parte de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, expresó el Pontífice en un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado por las etiquetas #Uruguay, #Argentina y #Perú.

En paralelo, el Vaticano difundió un comunicado sobre la evolución de su estado de salud, a dos semanas de la operación a la que fue sometido. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ratificó que el viaje se realizará según el programa publicado anteriormente y que los últimos controles médicos no detectaron impedimentos para que el Papa cumpla con sus compromisos.

El programa oficial del Vaticano establece que León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y partirá rumbo a Lima el miércoles 11. Durante esos cuatro días tendrá actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

Tras la publicación del mensaje de León XIV, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió un comunicado sobre su recuperación posoperatoria. El texto destacó que el proceso evoluciona favorablemente y que los estudios médicos no indican la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales.

“Dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Papa León XIV, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que la recuperación del Santo Padre continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende”, indicó el documento.

“Desde su regreso al Vaticano, el Santo Padre ha retomado gradualmente sus actividades, adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación, mientras continúa cumpliendo con las responsabilidades de su ministerio. Ha mantenido importantes compromisos y actividades públicas, atendiendo a las necesidades de cada jornada y reservando los períodos de descanso adecuados”, siguió.

En el mismo texto, la Santa Sede señaló que León XIV agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su recuperación y destacó el trabajo del equipo sanitario.

A partir de esos resultados, el Vaticano aseguró que no existen impedimentos médicos para llevar adelante la gira latinoamericana: “Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”.

Por otro lado, hizo referencia al viaje: “El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo”.

Fuente: TN