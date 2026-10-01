Una de cada cuatro familias argentinas no puede pagar ni los servicios ni los impuestos



Según una encuesta de la consultora QSocial, el 82% de los hogares argentinos declara tener al menos una deuda y el 36% registra atrasos en sus pagos o tiene compromisos que no puede afrontar.

El relevamiento nacional, realizado de manera online sobre 1.504 casos durante septiembre de 2026, también señaló que otro 32% de los hogares paga sus deudas, aunque con mucho esfuerzo.

Las compras en cuotas que todavía se están abonando encabezan los compromisos declarados, con un 57%, seguidas por el dinero prestado por familiares o amigos, con un 46%, y los préstamos de aplicaciones, billeteras o financieras, con un 44%.

Además, el 41% declara deudas de servicios o impuestos; el 38% tarjetas refinanciadas o por las que paga el mínimo; el 34% préstamos personales bancarios, y el 9% créditos hipotecarios o prendarios. Las distintas modalidades pueden coexistir dentro de un mismo hogar, según el sondeo.

En cuanto a la percepción sobre la economía, el 34% de los consultados considera que está en retroceso y el 22% la ve estancada. Otro 27% sostiene que crece, pero que esa mejora solo es percibida por algunos sectores.

Solo el 12% afirma que la economía está creciendo y que ese avance ya se nota en la mayoría de la población.

El informe, firmado por el director de Opinión Pública de QSocial, Lucas Klobovs, plantea una distancia entre la descripción de la economía que realiza el Presidente y la experiencia cotidiana de parte de la sociedad.

Desaprobación del 61%

En ese contexto, la aprobación de la gestión de Milei se ubicó en el 35% en septiembre, frente a un 61% de desaprobación, una diferencia de 26 puntos porcentuales.

La serie presentada por la consultora muestra que el respaldo había alcanzado el 51% en diciembre de 2025 y descendió al 31% en junio de este año. Desde ese mínimo recuperó cuatro puntos, aunque permanece 16 puntos por debajo del nivel de diciembre.

Según la interpretación de QSocial, esa recuperación parcial no elimina la dificultad política que supone la distancia entre el discurso oficial y la situación económica percibida por los ciudadanos.

Klobovs advirtió en el documento que el riesgo para el mandatario es “que la gente no se reconozca en la economía que el Presidente describe”.

El material difundido identifica el relevamiento como una encuesta nacional online de septiembre de 2026, pero no precisa las fechas de realización, el diseño muestral ni el margen de error.