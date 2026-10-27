Una senderista debió ser rescatada en El Hoyo



En horas de la tarde del lunes, los Bomberos Voluntario de El Hoyo recibieron un llamado desde Hospital informando sobre una persona que se había caído en el Sendero Catarata Corbata Blanca.

Rápidamente, los servidores públicos se dirigieron al lugar para asistir a la persona accidentada.

Los bomberos comenzaron el ascenso para buscar y asistir a la persona, la cual se encontraba a unos 100 metros de la cascada.

Seguidamente, los bomberos procedieron a la atención y posterior inmovilización de la mujer, luego se inicia el descenso para ser trasladada al Hospital por personal de salud.

También participaron del rescate de la mujer, personal policial de El Hoyo, quienes prestaron colaboración en el descenso.