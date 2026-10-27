Roban más de $ 3 millones en mercadería en comercio de Comodoro Rivadavia

Un robo se registró en el local de indumentaria «Mi Toxi» de Comodoro Rivadavia. Al menos un hombre sustrajo mercadería valuada en más de tres millones de pesos, además de equipos electrónicos y dinero en efectivo.

El episodio se produjo el último fin de semana. Para ingresar, el delincuente rompió puerta de acceso principal de un piedrazo y forzó las rejas de seguridad.

La propietaria del comercio, Adriana Llancalahuen, aseguró que los ladrones se alzaron con un importante porcentaje del stock disponible, abarcando prendas importadas, juegos de lencería completa, una computadora, un equipo de sonido y la recaudación que se encontraba en el lugar.

El local es «un sueño que construí con muchísimo esfuerzo y con la ayuda de mi esposo y mis hijos. Da mucha bronca e impotencia que uno se mate trabajando y venga alguien a llevarse lo que tanto le costó conseguir», aseguró la comerciante en redes.