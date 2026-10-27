Restitución de la Ley de Tierras en la agenda del Senado



El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada regresó al Senado con modificaciones y la Cámara alta ya le puso fecha al nuevo tratamiento: será este miércoles 28 de octubre desde las 18.00 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Paradójicamente, el dictamen vuelve de la Cámara de Diputados con la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, el cual elimina la vigencia de la Ley 26.737, y, además, restituye al Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

En el texto original que redactó Federico Sturzenegger -ministro de Transformación y Desregulación del Estado-, el proyecto de ley establecía un incremento en el porcentaje de extranjerización de tierras rurales. El marco normativo establece un 15% como tope y el funcionario había ideado llevarlo a 25%.

Sin embargo, la presión social le impidió al oficialismo conformar los acuerdos necesarios para avanzar con el Capítulo que modificaba a la Ley de Tierras y el tema quedó sin tratarse. El 6 de agosto la Cámara alta aprobó un proyecto de ley que quedó acortado respecto a las propuestas originales.

Pero el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el pedido de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 en el DNU 70/2023 volvió a desatar la polémica. Ya con un segundo fallo que volvió a poner en vigencia el marco normativo, La Libertad Avanza desempolvó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le sumó la restitución de la Ley de Tierras Rurales.

Fuentes consultadas por parlamentario.com revelaron que la intención de este miércoles es ir por el dictamen del proyecto, pero reglamentariamente no puede ser llevado al recinto este jueves, día elegido por el Senado para tratar la reforma en Salud Mental (hay Labor el miércoles a las 14.00).

De todas maneras, si el despacho pasa a la firma, el tema podría quedar fijado para una futura sesión ordinaria en noviembre que sería después de la visita del Papa León XIV a la República Argentina.

Fuente: Parlamentario