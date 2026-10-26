Todo listo para el Gran Concierto de Primavera

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a disfrutar del Gran Concierto de Primavera, una presentación que reunirá a distintas agrupaciones musicales de la ciudad y permitirá compartir el trabajo que realizan niños, niñas y jóvenes en sus espacios de formación.

La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de octubre a las 17 horas en el Shopping Portal de Madryn, con la participación de los coros Infantil Municipal, de la Parroquia Sagrada Familia, el Taller de FAV del Instituto Superior de Formación Docente Artística Nº 823 y la Orquesta Infanto Juvenil de Puerto Madryn.

La actividad contará con entrada libre, gratuita y estará abierta a toda la comunidad.