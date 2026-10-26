Construcción del oleoducto VMOS aportó 53.779 millones de pesos en Río Negro

La construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) generó una recaudación de 53.779 millones de pesos en concepto de Ingresos Brutos en Río Negro entre enero de 2025 y agosto de 2026. De acuerdo con los registros de la Agencia de Recaudación Tributaria, un total de 14.251 millones de pesos corresponden a fondos coparticipables distribuidos entre los 39 municipios de la provincia, recurso derivado del 26,5% que fija la legislación provincial para las comunas sobre dicho tributo.

El monto acumulado en 20 meses proviene de las actividades desarrolladas por dos grupos de compañías involucradas en la obra que conectará Allen con Punta Colorada. Un primer núcleo integrado por 20 proveedores directos vinculados a la construcción tributó 40.779 millones de pesos de Ingresos Brutos (de los cuales 10.806 millones se coparticiparon), mientras que una red de más de 500 proveedores de servicios como logística, transporte, alojamiento y alimentación aportó 13.000 millones de pesos adicionales (3.445 millones destinadas a la coparticipación).

Los ingresos tributarios reportados por el gobierno rionegrino corresponden exclusivamente a la actividad económica generada durante la etapa de construcción de la infraestructura y no a regalías por su futura operación como canal de exportación. Estos resultados fueron vinculados por el Ejecutivo provincial con las políticas de atracción de inversiones energéticas, entre ellas la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las reformas normativas de 2022 para el uso de la costa atlántica.

Ante el despliegue del proyecto, la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro puso en funcionamiento un área de fiscalización específica para los sectores energético, petrolero y minero. La dependencia realiza controles, verificaciones de inscripciones tributarias y fiscalización del cumplimiento de obligaciones a contratistas, subcontratistas y prestadores que intervienen en la obra dentro del territorio provincial.

Fuente: Petroquímica