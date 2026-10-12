Tenía pedido de captura y fue detenido en Trelew



Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Trelew, luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente al verificar sus datos en el sistema.

El procedimiento se registró alrededor de las 5:30, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaban tareas de patrullaje preventivo en la intersección de las calles Belgrano y avenida Rawson.

Durante el recorrido, los uniformados procedieron a identificar al individuo y, al consultar sus datos en el sistema informático, comprobaron que registraba un requerimiento judicial pendiente.

Ante esta situación, el hombre, identificado como Oriel Alexander José G., fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia.

Según se informó oficialmente, la audiencia de control se realizará en una fecha y horario que serán confirmados oportunamente.