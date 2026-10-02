IDEA - LUIS CAPUTO - RIESGO PAÍS

Sube el riesgo país y Caputo busca llevar calma ante empresarios


El 62° Coloquio de IDEA llega este viernes a su última jornada en Mar del Plata con una agenda atravesada por el empleo, la transformación laboral, la competitividad y las perspectivas para la economía argentina. El cierre tendrá como protagonistas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con intervenciones desde París, donde ambos participan de la Argentina Week.

Caputo hablará a las 13. Será a través de un discurso grabado de unos 20 minutos. Su mensaje estará enfocado en llevar calma frente a la reciente suba del riesgo país -que este jueves superó los 630 puntos- y explicar cuáles son, según la mirada oficial, los factores que están presionando a las variables financieras.

El ministro planteará que parte de la presión sobre los activos argentinos responde a factores internacionales y buscará separar ese movimiento de una eventual pérdida de confianza en el programa económico. Al mismo tiempo, pondrá sobre la mesa el escenario político y cuestionará el denominado “riesgo kuka”, es decir, la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder el año próximo y el impacto que esa expectativa puede tener sobre los mercados.

La intervención de Caputo sucederá, además, en un contexto en el que los hombres y mujeres de negocios se preguntan qué puede pasar con la actividad económica -que en julio registró una caída del 2,9% en la comparación con el mes previo, según el INDEC- y cómo puede modificarse el escenario electoral.

Fuente: TN

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