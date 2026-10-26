Sofía Gala participa del MAFICI 2026 en Puerto Madryn

En el marco de la décimo cuarta edición del Festival de Cine MAFICI, en la tarde noche del domingo, en el Shopping Portal de Madryn hubo una charla abierta a cargo de Sofía Gala, que contó con un gran marco de público.

La joven actriz habló sobre su experiencia y trayectoria. Sofía Gala se destacó en películas como Alanis y recientemente fue parte de Moria, la serie de Netflix que protagoniza junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Como cada año se puede disfrutar de Cine en los barrios, proyecciones especiales, encuentros con actores, directores, charlas, estrenos nacionales, capacitaciones, Cine en las escuelas, Autocine frente al mar, La escuela va al cine, Mini MAFICI y del Laboratorio de proyectos para Óperas Primas.

En la web oficial del MAFICI se puede acceder a toda la información sobre la programación día a día, de qué manera participar en los talleres y clases y si se requiere inscripción.