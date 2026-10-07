Según el INDEC la industria perdió 415.000 empleos desde que Milei es presidente

Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, el mercado laboral argentino sumó 818.070 puestos, pero atravesó una fuerte transformación: la industria manufacturera perdió 415.000 empleos, mientras hoteles y restaurantes incorporaron 495.000. Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

La caída industrial fue del 16,7% en tres años y redujo el peso del sector sobre el total de ocupados del 12,2% al 9,8%. En la dirección contraria, hoteles y restaurantes incrementaron su dotación un 67,8% y pasaron de representar el 3,6% al 5,8% del empleo.

La expansión general del mercado laboral estuvo marcada por diferencias en la calidad de los nuevos puestos. Mientras el empleo registrado se redujo en 450.830 personas, el informal sin descuento jubilatorio aumentó en 1.268.900. Así, el total de ocupados pasó de 20,37 millones a 21,19 millones, un crecimiento del 4%. La tasa de empleo subió levemente, del 44,6% al 45%.

Pérdida de puestos

La construcción acompañó el retroceso de la industria y perdió 197.400 empleos, una baja del 9,9%. Su participación dentro de la ocupación total pasó del 9,8% al 8,4%. En paralelo, el sector público redujo su dotación en 330.000 personas, equivalente a una caída del 9,1%. El número de trabajadores estatales pasó de 3,63 millones a 3,3 millones y su participación en el empleo total disminuyó del 17,8% al 15,6%.

El empleo privado, en cambio, incorporó 1,28 millones de trabajadores, un crecimiento del 7,8%, hasta alcanzar los 17,7 millones. Entre las actividades que más crecieron apareció el comercio, con 381.000 nuevos puestos y un alza del 10,3%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones agregaron otros 264.000 empleos, mientras los servicios financieros, de alquiler y empresariales sumaron 195.000.

El empleo informal y el cuentapropismo

Los asalariados con descuento jubilatorio disminuyeron en 280.000 personas, un 2,9%, y pasaron de 9,55 millones a 9,27 millones. En paralelo, los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 562.000, un 12,4%, hasta alcanzar los 5,08 millones. Las diferencias también aparecieron según edad y género: las mujeres de 65 años y más sumaron 138.000 empleos, un aumento del 41,3%, mientras las de hasta 29 años perdieron 77.000 puestos.

La tasa de desocupación total llegó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% registrado tres años antes.

Fuente: InfoGEI