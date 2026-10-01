Revocan el sobreseimiento de Milani



El exjefe del Ejército en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner había sido juzgado por una firma atribuida a él en un acta de deserción del colimba desaparecido en 1976, quien en verdad había sido secuestrado. La mayoría de la Corte consideró que no se valoraron correctamente todas las pruebas y la causa volverá a Casación.

Como el ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia respecto de sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, la Corte tuvo que convocar a conjueces para lograr al menos tres votos en el mismo sentido. En este caso se sumó al conjuez Juan Ignacio Pérez Curci, de Mendoza. Los tres hicieron lugar a los argumentos de la Procuración General, que sostenía que en base a las pruebas del caso no podía sostenerse la absolución de Milani por el beneficio de la duda.