DIPUTADOS - JAIRO GUZMÁN - JUAN GRABOIS

Escándalo en Diputados

La reunión de comisión quedó marcada por forcejeos e insultos. El cruce comenzó mientras Myriam Bregman cuestionaba el proyecto y era hostigada por el oficialista Jairo Guzmán. Juan Grabois se levantó y encaró a Guzmán, hubo manotazos y luego intervino Gerardo Huesen, que llamó “cagón” al diputado de Unión por la Patria. Grabois fue a buscarlo y ambos quedaron cara a cara mientras otros legisladores intentaban separarlos.

Mientras el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, intentaba llamarlo al orden, Bregman le tocaba la espalda a Grabois: “Pará, Juan, que me va a tener que contestar las preguntas”. Sin embargo, el referente del Frente Patria Grande continuó.

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