Lanzaron un programa para escribir teatro en las escuelas

El Ministerio de Educación de Chubut invita a docentes de teatro a participar de la convocatoria destinada a recopilar y poner en circulación obras y guiones teatrales escolares como recurso pedagógico para fortalecer el trabajo docente y visibilizar experiencias creativas desarrolladas en las instituciones educativas.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 31 de octubre, busca conformar un repositorio de circulación provincial que reúna producciones teatrales originales surgidas en el ámbito escolar. En este marco, se propone recuperar aquellas experiencias que integren el Teatro con otras áreas de conocimiento y que permitan abordar contenidos y situaciones significativas para los estudiantes.

Una propuesta para compartir experiencias escolares

Las obras podrán trabajar temáticas diversas, como mitos, leyendas, historia provincial o nacional, vínculos, situaciones de convivencia, bullying o consumo problemático de redes sociales, entre otras. La temática es libre, siempre que la producción tenga un carácter educativo y evidencie un abordaje interdisciplinario.

Los textos deberán ser originales y podrán ser de creación colectiva. No se admitirán reproducciones totales o parciales de obras de autor ni guiones basados en historias o personajes provenientes de producciones televisivas, videojuegos u otras obras preexistentes. Asimismo, se considerará una obra por institución y se desestimarán producciones que constituyan réplicas de una misma propuesta presentada en diferentes escuelas.

Requisitos y presentación de las obras

Cada propuesta deberá presentarse junto con un anexo pedagógico, condición excluyente para la participación. Ambos documentos deberán ser enviados en formato PDF y adecuarse al nivel o modalidad al que esté destinado el material.

El texto teatral deberá incluir el título de la obra, la institución, el equipo docente y el grupo clase involucrado, una breve narración de los acontecimientos, la descripción de los personajes, actos, escenas y diálogos. También deberá contemplar la escenografía prevista y sus posibles articulaciones con Artes Visuales, así como las sonorizaciones y vinculaciones interdisciplinarias con Música.

Por su parte, el anexo pedagógico deberá explicar el proceso de elaboración de la obra, los disparadores y necesidades pedagógicas que dieron origen a la propuesta, además de las herramientas y dinámicas utilizadas durante el proceso creativo. También deberá incorporar la fundamentación del trabajo interdisciplinario en función del acompañamiento a las trayectorias educativas y detallar los contenidos abordados por cada área y su articulación en la creación de la obra.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. Las bases, condiciones y el formulario de inscripción se encuentran disponibles desde la web www.chubut.edu.ar/telonabierto.