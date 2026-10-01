Entra en vigencia el acuerdo con SAS y ya se puede viajar a Escandinavia por Aerolíneas

El mercado aerocomercial internacional suma una nueva e importante alternativa de conectividad para los viajeros de la región. Aerolíneas Argentinas y SAS (Scandinavian Airlines System), ambas compañías integrantes de la alianza global SkyTeam, sellaron un acuerdo estratégico de código compartido el cual se pondrá en vigencia este jueves 1 de octubre

Esta alianza de cooperación empresarial tiene como propósito conectar los principales centros urbanos de Sudamérica con las capitales de Escandinavia.

Para los usuarios argentinos, el convenio se traduce en un beneficio logístico inmediato, Aerolíneas Argentinas comenzará a comercializar bajo su propio código las rutas operadas por SAS que conectan los aeropuertos de Madrid y Roma con los destinos nórdicos de Copenhague (Dinamarca), Estocolmo (Suecia) y Oslo (Noruega).

De manera recíproca, la aerolínea europea comercializará bajo su insignia los tramos transatlánticos que Aerolíneas Argentinas cubre uniendo el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con las terminales de Madrid y Roma.

Boleto único

Los pasajeros podrán adquirir un solo pasaje que cubra la totalidad del itinerario, desde que despegan en Buenos Aires hasta que aterrizan en Escandinavia, unificando el cobro y la emisión.

Al realizar el trámite de embarque en Ezeiza, el usuario obtendrá la totalidad de las tarjetas de abordaje para las conexiones europeas, eliminando la necesidad de realizar filas o registros adicionales en las escalas de Madrid o Roma.

Las valijas se despacharán en Argentina y se trasladarán de forma automática entre las bodegas de los aviones de ambas empresas. El pasajero solo retirará sus pertenencias en la cinta del destino nórdico final.

Al formar parte de SkyTeam, los clientes conservarán el beneficio de acumular y canjear millas de forma cruzada a través de los programas locales Aerolíneas Plus y el sistema europeo EuroBonus.

Los pasajeros elegibles por sus categorías comerciales dispondrán del acceso a los servicios de SkyPriority (embarque, check-in y tratamiento de equipaje preferencial) en los vuelos de ambas flotas.