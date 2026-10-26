BALÓN DE ORO 2026

¿Quiénes son los nominados a quedarse con el Balón de Oro?

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palladium Theatre de Londres, y contará con dos argentinos entre los 30 nominados.

Se trata de Lionel Messi, quien tuvo una inolvidable actuación en el Mundial 2026, y de Lautaro Martínez, que brilló en el Inter de Milán y que también se lució en el torneo de selecciones más importante.

Además de Messi, los grandes candidatos a quedarse con el galardón son los españoles Lamine Yamal y Rodrigo Hernández, además del francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane.

Los nominados al Balón de Oro 2026

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Luis Díaz (Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Gabriel Magalhaes (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Marquinhos (PSG)
  • Sadio Mané (Al Nassr)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Joao Neves (PSG)
  • Willian Pacho (PSG)
  • Julián Quiñones (Al Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Ferrán Torres (Barcelona)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
  • Vinicus Jr (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)

 

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