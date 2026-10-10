Qué es y cómo se propaga la peste neumónica que se estudia en el laboratorio de Siberia



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Rusia más información sobre la muerte de una trabajadora en un laboratorio de investigación de la peste en Siberia. Aún no está claro qué provocó que la mujer enfermara. Sin embargo, las informaciones publicadas en los medios dieron lugar a una oleada de especulaciones.

Las autoridades rusas siguen investigando la causa del fallecimiento. No obstante, afirman que todas las personas que estuvieron en contacto con la técnica del laboratorio dieron negativo en las pruebas de peste neumónica.

Qué es la peste neumónica y qué síntomas provoca

La peste neumónica es una infección pulmonar muy grave, a menudo descrita como la forma más virulenta de la enfermedad. Existen otros dos tipos de peste: la bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos, y la septicémica, que afecta a la sangre. La forma neumónica puede aparecer después de una infección inicial por alguno de estos dos tipos.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho y, con frecuencia, tos con expectoración de sangre. Se la considera más grave, pero menos común, que la peste bubónica.

Entre 1.000 y 3.000 casos de peste por año en el mundo

El número global de infecciones por los tres tipos de peste varía cada año, pero probablemente se ubique entre 1.000 y 3.000 casos. La mayoría corresponde a peste bubónica, y muchos se registran en África central. También hay casos en otros lugares, como Rusia, India, China y Estados Unidos.

“La peste en sí no ha desaparecido: la bacteria que la causa, Yersinia pestis, persiste en reservorios animales en muchas partes del mundo”, explicó Piero Olliaro, catedrático de Enfermedades Infecciosas Relacionadas con la Pobreza en la Universidad de Oxford.

“Alrededor de 200 especies de roedores pueden albergar la bacteria y se han encontrado reservorios en América, Eurasia y África”, añadió. Según el experto, siguen produciéndose casos esporádicos en humanos. Pero la vigilancia establecida, las medidas de control de infecciones y el tratamiento antibiótico eficaz son herramientas importantes para limitar su impacto.

Cómo se transmite: de las pulgas a la tos

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que generalmente se encuentran en pequeños mamíferos y sus pulgas. Se puede contraer por la picadura de una pulga infectada o al manipular un animal infectado.

Sin embargo, la peste neumónica también puede transmitirse de persona a persona. Esto ocurre por medio de la tos, que expulsa gotitas infectadas al aire, las cuales luego son inhaladas por otra persona. Generalmente, este proceso requiere un contacto cercano. También puede desarrollarse si se padeció peste septicémica y la infección se propagó posteriormente a los pulmones.

Se cree que la peste neumónica fue el principal tipo de peste que causó la Peste Negra, el brote masivo que mató a millones de personas en Europa durante el siglo XIV.

Por qué los laboratorios estudian esta enfermedad

La doctora Zania Stamataki, profesora asociada de Inmunología Viral en la Universidad de Birmingham, subrayó la importancia de que los investigadores puedan estudiar enfermedades como la peste. “Entiendo por qué a la gente le resulta alarmante la idea de una plaga en un laboratorio, así que vale la pena explicar por qué existe ese trabajo”, señaló.

“La peste no es una enfermedad histórica. Sigue siendo endémica en las poblaciones de roedores de África, Asia y América, y cada año se producen casos en humanos, incluidos brotes de la forma neumónica”. Según explicó, el diagnóstico, el desarrollo de vacunas y la vigilancia de la resistencia a los antibióticos requieren laboratorios que almacenen y estudien el organismo vivo. “Este trabajo es vital para prepararse ante posibles brotes”, agregó.

Incubación de 24 horas y tratamiento con antibióticos

Según la OMS, la peste neumónica tiene un período de incubación muy corto, a veces de tan solo 24 horas. Los expertos advierten que, si no se diagnostica y trata rápidamente, casi siempre resulta mortal. Pero hay una buena noticia: la peste responde bien a los antibióticos si el tratamiento comienza a tiempo.

El doctor Malick Gibani, profesor clínico asociado de Vacunología Bacteriana en el Imperial College de Londres, afirmó que la infección está ampliamente reconocida como una grave amenaza para la salud pública. “La peste neumónica es una manifestación muy grave de la peste”, sostuvo.

“Algunos libros de texto afirman que tiene una mortalidad del 100% si no se trata y es difícil obtener cifras precisas en la actualidad. Es tratable con antibióticos, sobre todo si se empieza a administrar a tiempo. Por eso, a cualquier persona con un alto riesgo de exposición potencial se le podría ofrecer profilaxis después de la exposición con antibióticos y/o cuarentena”.

El caso ruso: todavía sin una causa clara

En el caso ruso, aún no está claro si la persona fallecida estaba infectada por peste neumónica. Las autoridades publicaron un comunicado en el que afirmaron que las pruebas no mostraron “ningún microorganismo asociado a las actividades profesionales del paciente”. Por eso, todavía no se sabe con certeza qué sucedió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington analizaba el caso “con mucha atención”. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que no había motivo de alarma.