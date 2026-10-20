Puerto Madryn en los Martín Fierro Federal



El programa “Lo peor está por llegar”, que se emite por AZM Radio desde Puerto Madryn, Chubut, competirá por el premio a Mejor Programa de Humor, categoría en la que también fue nominado en 2024. La ceremonia se realizará el 31 de octubre en Potrero de los Funes, San Luis.

En plena decimonovena temporada, “Lo peor está por llegar”, el programa madrynense, vuelve a integrar la nómina de nominados a los premios Martín Fierro Federal 2026. La candidatura suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria sostenida en el tiempo, con el humor y el entretenimiento como ejes de una propuesta con identidad propia y vínculo con la audiencia.

El programa compartirá la terna con “El 22”, de Mendoza, y “Humor compartido”, de Santa Fe. Los tres ciclos buscarán obtener la estatuilla en el rubro dedicado a las producciones humorísticas de radio.

La entrega de premios tendrá lugar el sábado 31 de octubre en el salón Caja de los Trebejos del Hotel Internacional Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis.

Organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), los Martín Fierro Federal distinguen producciones de diferentes provincias. La premiación incluye propuestas periodísticas, culturales, deportivas y de entretenimiento, entre otros rubros, y reúne distintas maneras de hacer radio y televisión en el país.

Para “Lo peor está por llegar”, esta nominación tiene un antecedente especial: en 2024, el programa ya había sido nominado en la misma categoría. Aquella candidatura llegó cuando transitaba su temporada 17; hoy, en su decimonovena temporada, vuelve a participar de esta instancia de reconocimiento.

Las 19 temporadas constituyen una parte central de la historia de este ciclo madrynense que, desde la Patagonia y actualmente por AZM Radio —Azul Media—, sostiene una propuesta humorística con identidad propia.

Con ese recorrido y una nueva nominación, “Lo peor está por llegar” se prepara para participar de la edición 2026 de los Martín Fierro Federal. El próximo 31 de octubre, en Potrero de los Funes, se conocerán los ganadores.