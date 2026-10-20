Alerta amarilla por lluvias intensas en Chubut



Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla para la costa de Chubut y su interior por lluvias de variada intensidad.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, que pueden ser superados localmente.

Desde el mediodía de este martes 20 de octubre se esperan la formación de tormentas con alguna actividad eléctrica. Comodoro Rivadavia sería de las más afectadas.