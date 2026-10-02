Promocionan una película de Disney en Puerto Madryn



Puerto Madryn fue escenario de una acción promocional por el estreno de “La caída de la ballena”, la nueva película de Disney y 20th Century Studios. La actividad se realizó este viernes en la zona de boulevard Brown y Storni, donde Cris Vanadía y los equipos de producción de FM Luzu y “FM Luzu al atardecer” transmitieron en vivo.

La propuesta convocó a vecinos, vecinas y visitantes que se acercaron para compartir la experiencia y formar parte de la promoción del filme, que llegará a los cines de todo el país.

La iniciativa contó con la colaboración de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ente Mixto de Promoción Turística, además del acompañamiento del Cine Teatro Auditórium y Ecocentro Puerto Madryn.

“La caída de la ballena” llegará exclusivamente a los cines el próximo jueves 15 de octubre. Se trata de un thriller de supervivencia basado en la novela homónima de Daniel Kraus, con una historia que combina aventura, tensión y el vínculo entre un padre y su hijo.

La trama sigue a Jay Gardiner, interpretado por Austin Abrams, quien, tras la muerte de su padre, encarnado por Josh Brolin, se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos. Durante la exploración, es tragado por una enorme ballena y queda atrapado en su interior, con apenas una hora de oxígeno disponible.

En esa situación límite, Jay deberá recurrir a las enseñanzas de su padre para intentar sobrevivir.

La película fue dirigida por Brian Duffield, quien también escribió el guion junto a Daniel Kraus, y cuenta con las actuaciones de Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd.

La producción estuvo a cargo de Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody y Allan Mandelbaum, mientras que Doug Merrifield, Richard Abate y Will Rowbotham participaron como productores ejecutivos.